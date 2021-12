Covid | Ciciliano Cts | ' In aumento i casi gravi soprattutto tra i bambini | vaccinarli sarà decisivo'

(Di lunedì 6 dicembre 2021) 'Dobbiamo proteggere anche i . Per la loro salute, visto che purtroppo si comincia a registrareseveri. E per garantire le lezioni in presenza'. , medico con esperienza nella Polizia di Stato e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ciciliano

Il Messaggero

Anche se il- 19 colpisce meno i bambini rispetto ad altre fasce di età, può purtroppo causare anche gravi quadri patologici, fino alla morte. Ad oggi registriamo 34 casi di decesso nella ...La Omicron? Forse meno insidiosa della Delta Il numero dei vaccinati è in costante ascesa, ma la curva epidemiologica torna a salire e aumenta il numero delle vittime da19. Fabio, ...«Dobbiamo proteggere anche i bambini. Per la loro salute, visto che purtroppo si comincia a registrare casi severi. E per garantire le lezioni in presenza». Fabio Ciciliano, medico ...Siamo in una condizione migliore rispetto agli altri perché la percentuale dei vaccinati è alta, ma anche perché abbiamo fatto una politica oculata di chiusure che negli altri Paesi non c’è stata» ...