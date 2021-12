Conte sceglie di non misurarsi: non sarà candidato alle suppletive di Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppe Conte evita di misurarsi nelle urne. Pertanto non si candida alle suppletive di Roma. “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta” ha affermato il capo dei grillini. L’argomentazione mossa dall’ex premier è che deve strutturare i pentastellati. Ma in realtà Conte ha valutato attentamente la possibilità che Carlo Calenda e Matteo Renzi scendessero in capo a Roma sbarrandogli la strada al Parlamento. Inoltre i grillini si sono tenuti le mani slegate in vista della partita del Quirinale. Proprio sul nuovo inquilino del Colle, Conte ha assicurato che “il M5s sarà la forza politica più compatta in questa delicata fase per la vita democratica del Paese”. I voti dei grillini convergeranno su Silvio ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppeevita dinelle urne. Pertanto non si candidadi. “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta” ha affermato il capo dei grillini. L’argomentazione mossa dall’ex premier è che deve strutturare i pentastellati. Ma in realtàha valutato attentamente la possibilità che Carlo Calenda e Matteo Renzi scendessero in capo asbarrandogli la strada al Parlamento. Inoltre i grillini si sono tenuti le mani slegate in vista della partita del Quirinale. Proprio sul nuovo inquilino del Colle,ha assicurato che “il M5sla forza politica più compatta in questa delicata fase per la vita democratica del Paese”. I voti dei grillini convergeranno su Silvio ...

