Can Yaman e Demet Ozdemir insieme: storia d'amore tenuta segreta! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Can Yaman e Demet Ozdemir insieme in una relazione fatta di alti e bassi per quasi due anni: la storia d'amore era stata tenuta segreta finora. Can e Demet in una scena di DaydreamerIl pubblico di Canale 5 conosce bene Can Yaman e Demet Ozdemir, i protagonisti di Daydreamer – Le ali del sogno. È stata proprio questa serie a consacrare il successo delle soap turche in Italia e dell'attore nato a Istanbul, divenuto a tempo di record un autentico sex symbol. Sul set la coppia ha dato vita ad una romantica storia d'amore, quella di Can e Sanem. Tanti ostacoli da superare, ma poi c'è stato il tanto atteso lieto fine. Per la gioia dei fan, soprattutto. L'alchimia e l'intesa ...

