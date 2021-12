Bruxelles | violente proteste contro le nuove restrizioni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Adomenica si è svolta la “Marcia per la libertà atto 2”. Due settimane fa 35 mila persone erano scese in piazza per protestareleanti-Covid imposte dal governo belga. Ieri 8 mila persone hanno di nuovo marciato. Durante le manifestazioni asi sono verificati violenti scontri.

Tensione a Bruxelles, nel pomeriggio, per il corteo anti - Covid che ha tentato di raggiungere i palazzi dell'Unione europea. Uso di idranti e arresti per contenere le manifestazioni più violente. Il corteo ha visto scendere in piazza migliaia di persone.