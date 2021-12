Boom delle terze dosi | “Scorte ancora per due settimane” I non vaccinati stanno diminuendo

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Le aspettative della struttura commissariale sullesono state abbondantemente superate. Secondo alcune fonti dello staff del generale Figliuolo, i cittadini hanno deciso di vaccinarsi in seguito all’aumento dei contagi dettati da un indice di trasmissibilità sopra la soglia epidemica. In media siregistrando circa 80mila somministrazioni in più rispetto alle previsioni. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it.

Negli ultimi giorni la Calabria ha registrato un vero boom di nuovi contagi: il dato più eclatante... Marche: intensive sopra la soglia Sforano il tetto delle terapie intensive le Marche con un balzo...