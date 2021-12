Biliardo | colossale impresa di Cristina Moscetti | è campionessa d’Europa nella palla 8!

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Spettacolo azzurro ai Campionati Europei dipool (Dynamic Billard European Championships Seniors e Ladies) in quel di Treviso. La Nazionale Italiana è riuscita infatti a cogliere a fine manifestazione ben quattro medaglie. La copertina se la prende: l’azzurra classe 1971 ha conquistato una meravigliosa medaglia d’oro nel pool8 imponendosi 5-4 sulla finlandese Tuuliina Panula nell’ultimo atto. Semprestessa specialità, ma al maschile, doppio podio azzurro: Andrea Grosso si tinge di bronzo, piazza d’onore invece per Gianluca Cappella sconfittofinale per 7-5 dal tedesco Reiner Wirsitzki. Da segnalare poi il bellissimo argento della squadra azzurra formata da Riccardo Sini, Gianluca Boni, Andrea Grosso, Fabio Petroni e Angelo Salzano, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biliardo colossale

OA Sport

... su Tonali e Leao, ma la chicca la regala in allungo sul colpo dadello stesso portoghese ..., una certezza dietro ai due titolari. Biraghi 6,5 - Poco coinvolto sia in avanti sia in ...Aramu firma il pari su rigore al 65 , poi ci pensa Okereke (sudormita della difesa ...rapina Gyomber per il 2 - 0 e il terzo mette la ciliegina sulla prestazione con colpo da...Spettacolo azzurro ai Campionati Europei di biliardo pool (Dynamic Billard European Championships Seniors e Ladies) in quel di Treviso. La Nazionale Italiana è riuscita infatti a cogliere a fine manif ...