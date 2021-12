Vela | Mondiali Laser Radial 2021 | Benini Floriani perde due posizione ed è 17ma | in vetta la danese Rindom

(Di domenica 5 dicembre 2021) È da poco terminata la quinta giornata ufficiale di gare a Mussanah (Oman) per i Campionati, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo femminile ILCA 6, dopo i recenti Campionati Europei unificati (in cui hanno gareggiato anche gli ILCA 7, exStandard) di Varna. Nella giornata odierna si sono svolte tre regate, che hanno portato a 9 il numero di prove complessive a una giornata dal termine. In casa Italiadue posizioni rispetto a ieri la vice-campionessa europea e mondiale Under 21 Chiara, autrice oggi di uno score di 24-(60)-10 che l’ha costretta a scendere inpiazza (157 punti), mentre recupera sei posizioni Matilda Talluri ...

Advertising

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 01/12/1999 - Inaugurato a Dubai il Burj al-Arab: è a forma di vela e tra i più lussuosi hotel mondiali #accaddeoggi https:… - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 01/12/1999 - Inaugurato a Dubai il Burj al-Arab: è a forma di vela e tra i più lussuosi hotel mondiali #accaddeoggi https:… - AccaddeOggi : 01/12/1999 - Inaugurato a Dubai il Burj al-Arab: è a forma di vela e tra i più lussuosi hotel mondiali #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Mondiali

In casa Italia la migliore è Matilde Talluri, che conclude in 22ma posizione la sua prova e guadagna tre scalini in classifica generale (ora 15ma con 39 punti). Per quanto riguarda le altre azzurre ...... diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+) 12.00Laser Radial, regate (non è prevista diretta tv/streaming) 12.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) - Aerials maschile a ...È da poco terminata la quinta giornata ufficiale di gare a Mussanah (Oman) per i Campionati Mondiali Laser Radial 2021, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 pe ...Quarta giornata di gare che va in archivio ufficialmente a Mussanah per i Campionati Mondiali Laser Radial 2021, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il si ...