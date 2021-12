Valeria Fabrizi e il dolore incancellabile per il terribile lutto (Di domenica 5 dicembre 2021) Valeria Fabrizi ricorda con un post su Instagram il grande amore della sua vita e si lascia andare ad uno struggente ricordo. Valeria Fabrizi è una delle attrici più amate dal pubblico. Interpretando Suor Costanza nella fiction di Raiuno “Che Dio ci aiuti” ha conquistato varie generazioni, dai più giovani agli adulti. Simpatica, umile e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 5 dicembre 2021)ricorda con un post su Instagram il grande amore della sua vita e si lascia andare ad uno struggente ricordo.è una delle attrici più amate dal pubblico. Interpretando Suor Costanza nella fiction di Raiuno “Che Dio ci aiuti” ha conquistato varie generazioni, dai più giovani agli adulti. Simpatica, umile e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Luca190499 : RT @borraccino_: Non Valeria Fabrizi che in una cena tra concorrenti di Ballando alle due di notte finge di svenire per terra e fa prendere… - stefa652012 : RT @SignoraPuma: “Le mamme non dovrebbero mai morire, dovrebbero sparire e poi, quando hai bisogno, le rivedi anche per un attimo' (Valeria… - theheronstairs0 : Che voglia di fare serata con Valeria Fabrizi raga #DomenicaIn - PatriziaAlessa2 : RT @SignoraPuma: “Le mamme non dovrebbero mai morire, dovrebbero sparire e poi, quando hai bisogno, le rivedi anche per un attimo' (Valeria… - borraccino_ : Non Valeria Fabrizi che in una cena tra concorrenti di Ballando alle due di notte finge di svenire per terra e fa p… -