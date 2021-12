Vaccini, Locatelli: "Quarta dose un'eventualità non escludibile, ma non è all'ordine del giorno" (Di domenica 5 dicembre 2021) "Le vaccinazioni per i bambini dai 5-11 anni partiranno il 16 Dicembre, e negli hub saranno previsti percorsi dedicati", spiega Leggi su rainews (Di domenica 5 dicembre 2021) "Le vaccinazioni per i bambini dai 5-11 anni partiranno il 16 Dicembre, e negli hub saranno previsti percorsi dedicati", spiega

