(Di domenica 5 dicembre 2021) In questo numero del Tg, prodotto dalla Italpress in collaborazione con Tele: – Italcementi, meno CO2 utilizzando combustibili alternativi – Anter presenta il nuovo cartone animato del progetto ‘Il sole in classe’ – Rivoluzione green per le scuole di Fiumicino, accordo Engie-Comune – Parte in Antartide la campagna di carotaggio per conoscere il clima di 1,5 milioni di anni su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Tg Ambiente – 05/12/2021 - CorriereCitta : Tg Ambiente – 05/12/2021 - SoniaSamoggia : RT @ItaliaNotizie24: Tg Ambiente – 05/12/2021 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tg Ambiente - 05/12/2021 - - Tele_Nicosia : Tg Ambiente – 05/12/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente 2021

... Hamza Dag, che alla CNN Turk ha dichiarato che si è trattato di 'un tentativo di sabotaggio', architettato per 'colpire unsereno e portare il caos nel Paese'. La scoperta dell'esplosivo è ......METAFORA DEL MONDO DELL'ARTE In The Struggle Is Real il videogioco diventa metafora dell'... Il 25 e 25 novembresi sono svolti i turni di qualificazione di The Struggle Is Real . Le due ...Vuoi rendere più bello e accogliente il tuo soggiorno? Ecco i consigli per trasformarlo e gli errori da evitare ...CLERMONT-FERRAND - L’impegno di Michelin per arrivare alla decarbonizzazione del settore passa anche per un diverso approccio nei confronti della utilizzazione dei pneumatici, finalizzato ...