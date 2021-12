Sofia Goggia: «essere senza paura è controproducente. La paura deve guidarti, non schiacciarti» (Di domenica 5 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto la seconda discesa libera consecutiva in due giorni a Lake Louis. È la tredicesima vittoria in Coppa del Mondo, a sedici ci sono Compagnoni e Brignone, a quindici Isolde Kostner. Ecco cosa scrive la Repubblica con Cosimo Cito: Sofia infinita, alla Lindsey Vonn, sulla pista più amata dalla sua leggendaria amica ed ex avversaria. «paura?» aveva spiegato la bergamasca all’inizio della trasferta americana, «essere senza paura è controproducente, siamo esseri umani e tutti ne hanno almeno un po’. La paura deve guidarti, non devi farti schiacciare ma sopportarla e vincerla». Punte di 137 orari, ieri, nel tratto centrale, velocità sì, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021)ha vinto la seconda discesa libera consecutiva in due giorni a Lake Louis. È la tredicesima vittoria in Coppa del Mondo, a sedici ci sono Compagnoni e Brignone, a quindici Isolde Kostner. Ecco cosa scrive la Repubblica con Cosimo Cito:infinita, alla Lindsey Vonn, sulla pista più amata dalla sua leggendaria amica ed ex avversaria. «?» aveva spiegato la bergamasca all’inizio della trasferta americana, «, siamo esseri umani e tutti ne hanno almeno un po’. La, non devi farti schiacciare ma sopportarla e vincerla». Punte di 137 orari, ieri, nel tratto centrale, velocità sì, ...

