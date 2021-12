Sacchi: 'Zaniolo deve imparare che si gioca in undici e pensare di più' (Di domenica 5 dicembre 2021) Deluso dalla Roma? No, ma mi aspettavo qualcosa di più da qualche giocatore '. Così Arrigo Sacchi commenta sulle colonnine de La Gazzetta dello Sport la sconfitta rimediata dai giallorossi nella sfida di campionato contro l'Inter. ' Ad esempio Zaniolo deve imparare che si gioca in undici - ha proseguito Sacchi - . Non può fare ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Deluso dalla Roma? No, ma mi aspettavo qualcosa di più da qualchetore '. Così Arrigocommenta sulle colonnine de La Gazzetta dello Sport la sconfitta rimediata dai giallorossi nella sfida di campionato contro l'Inter. ' Ad esempioche siin- ha proseguito- . Non può fare ...

