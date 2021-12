Prato, coppia di anziani trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio (Di domenica 5 dicembre 2021) È stato poco prima delle 8 di oggi, 5 dicembre, quando i vigili del fuoco hanno trovato due persone morte in casa a Prato, una coppia di anziani coniugi. Per i carabinieri si tratta di omicidio-suicidio: secondo la loro ricostruzione, l'uomo - 72 anni, pratese - ha ucciso la moglie di 76 con un fucile da caccia, per poi rivolgere l'arma contro di sé e togliersi la vita. Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) È stato poco prima delle 8 di oggi, 5 dicembre, quando i vigili del fuoco hanno trovato due persone morte in, unadiconiugi. Per i carabinieri si tratta di: secondo la loro ricostruzione, l'uomo - 72 anni, pratese - ha ucciso la moglie di 76 con un fucile da caccia, per poi rivolgere l'arma contro di sé e togliersi la vita.

