Pierre Gasly è super! Lanciato il messaggio a Red Bull e Sergio Perez

(Di domenica 5 dicembre 2021) Vicinissimo alla Reddiche, in passato, è stata anche la sua.ha posizionato la sua AlphaTauri al sesto slot della griglia di partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita ponendosi a soli due millesimi di distacco dal pilota messicano che lo precede al quinto posto. Il francese è apparso molto aggressivo e veloce nelle Libere confermando il buon trend anche nelle qualifiche: è statoun chiarissimoalla scuderia austriaca ed al suo attuale secondo pilota? La candidatura silenziosa diPrima alla guida della Red, poi la “retrocessione” in Toro Rosso che, recentemente, si è tramutata in AlphaTauri. Sotto le cure attente della scuderia di Faenza ...

C'è soddisfazione in casa Alpha Tauri al termine delle qualifiche di Gedda. conche ha concluso il sabato in sesta posizione e Yuki Tsunoda in ottav a. I due piazzamenti possono dare un barlume di speranza nella ricorsa all'Alpine per il quinto posto tra i ...Quinta piazza per Sergio Perez, seguito da, Lando Norris e Yuki Tsunoda. Completano lo schieramento dei primi dieci Esteban Ocon e Antonio Giovinazzi. Appuntamento a domani pomeriggio, ...Pierre Gasly ha un pizzico di rammarico perché si trova dietro Sergio Perez per appena 0?002 e distante appena 0?074 dal quarto posto di Charles Leclerc: “ È stato fantastico potersi qualificare anche ...Formula 1 Live - Il GP dell'Arabia Saudita sarà in diretta live streaming su F1world con aggiornamenti dal Jeddah Corniche Circuit ...