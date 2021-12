"Ogni mattina sento questi dolori, bisogna abituarsi". Ibra da Fazio, drammatica confessione: panico in studio (Di domenica 5 dicembre 2021) "Ogni mattina sento questi dolori ma in testa ho degli obiettivi": Zlatan Ibrahimovic, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha parlato del suo nuovo libro, "Adrenalina", uscito nelle librerie pochi giorni fa. E proprio in questo libro, ha fatto notare il conduttore, l'attaccante del Milan ha scritto che a 40 anni si alza la mattina sempre con dolori. Pur confermando questo punto, Ibrahimovic ha precisato: "bisogna abituarsi a soffrire e queste sofferenze le trasformo in energie". Parlando del titolo del libro, invece, il campione ha spiegato: "L'adrenalina mi fa stare a questi livelli, e senza adrenalina non sarei dove sono. L'adrenalina è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) "ma in testa ho degli obiettivi": Zlatanhimovic, ospite di Fabioa Che tempo che fa su Rai 3, ha parlato del suo nuovo libro, "Adrenalina", uscito nelle librerie pochi giorni fa. E proprio in questo libro, ha fatto notare il conduttore, l'attaccante del Milan ha scritto che a 40 anni si alza lasempre con. Pur confermando questo punto,himovic ha precisato: "a soffrire e queste sofferenze le trasformo in energie". Parlando del titolo del libro, invece, il campione ha spiegato: "L'adrenalina mi fa stare alivelli, e senza adrenalina non sarei dove sono. L'adrenalina è la ...

Milan, Ibrahimovic: 'Anche io sono fragile' E ha proseguito : 'Ogni mattina sento questi dolori però in testa ho i miei obiettivi e devi abituarti a soffrire e trasformo la sofferenza in energia per non mollare mai e andare avanti'.

