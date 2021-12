Michael Schumacher | il triste annuncio arriva direttamente dall’amico di sempre Jean Todt

(Di domenica 5 dicembre 2021) "L'Arabia sarà il mio ultimo Gran premio da presidente Fia. Si chiude un lungo ciclo della mia vita", spiegain una lunga intervista a La Stampa, pubblicata proprio nel giorno della gara a Gedda. Insomma, cala il sipario sulla sua parabola ai vertici dell'automobilismo e della Formula 1. E nel colloquio, l'ex dg Ferrari, parla a tutto campo, spazia, l'addio al vertice Fia è soltanto la premessa. Ricorda ancora una volta quando disse di no ad Ayrton Senna, che "voleva venire da noi nel 1994", e "da noi" vuol dire in Ferrari. C'erano dei contratti da rispettare egli propose di venire l'anno successivo. Dunque il brasiliano andrò alla Williams e poi la tragedia di Imola, dove perse la vita. Per la Ferrari, il grande passo successivo fu l'ingaggio di...

'L'Arabia sarà il mio ultimo Gran premio da presidente Fia. Si chiude un lungo ciclo della mia vita', spiega Jean Todt in una lunga intervista a La Stampa , pubblicata proprio nel giorno della gara a ...Anche le superstar del calcio Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono presenti nella top 10, insieme a Roger Federer, Floyd Mayweather e, che è stato ferito in un tragico incidente ...I commissari in Formula 1 sono responsabili delle più discusse decisioni. Ma chi sono? Cosa fanno e come vengono scelti? Scopri questo e molto altro qui.A Max Verstappen potrebbe bastare un secondo posto per vincere il titolo, ma potrebbe anche arrivare all'ultimo Gran Premio con gli stessi punti di Lewis Hamilton ...