Lewis Hamilton di nuovo in difesa dei diritti in Arabia Saudita, “Non mi sento a mio agio qui” | VIDEO (Di domenica 5 dicembre 2021) Il campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, torna a parlare in difesa dei diritti e lo fa proprio dall’Arabia Saudita, dove si trova in questi giorni per il Gran Premio di Gedda, penultima gara della stagione. Lewis Hamilton di nuovo in difesa dei diritti in Arabia Saudita, “Non mi sento a mio agio qui” VIDEO Lewis Hamilton has admitted he does not ‘feel comfortable’ racing in Saudi Arabia and voiced his hope for F1 to ‘apply pressure’ to drive change. Read more here: https://t.co/beJFmAgwiG pic.twitter.com/gxascz2T99 — Sky News (@SkyNews) ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Il campione del mondo di Formula 1,, torna a parlare indeie lo fa proprio dall’, dove si trova in questi giorni per il Gran Premio di Gedda, penultima gara della stne.diindeiin, “Non mia mioqui”has admitted he does not ‘feel comfortable’ racing in Saudiand voiced his hope for F1 to ‘apply pressure’ to drive change. Read more here: https://t.co/beJFmAgwiG pic.twitter.com/gxascz2T99 — Sky News (@SkyNews) ...

