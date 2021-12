Il solito Renzi, parla a Draghi perché Conte intenda. La Merkel elogia l’Italia sui vaccini e per il leader di Italia Viva è soltanto merito suo. Peccato che con Giuseppi eravamo primi in Ue (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci risiamo. Matteo Renzi non può fare a meno del riflesso patellare di appropriarsi dei meriti altrui. Ieri Angela Merkel ha lodato l’Italia per la sua condizione vaccinale e subito l’ex enfant prodige (in negativo) dell’Arno non si è potuto trattenere dal dichiarare: “Angela Merkel dice: quanto vorrei che sui vaccini la Germania fosse come l’Italia. Io dico: grazie Figliuolo, grazie Draghi. Ricorderemo il 2021 come l’anno della svolta: ne valeva la pena”. solito COPIONE. Intanto l’Italia è solo al quarto posto con una percentuale del 76,67% preceduta dal Portogallo (86,67%), Malta (83,79%) e Spagna (79,42%) – elaborazione Agenas – mentre ai tempi del governo Conte 2 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci risiamo. Matteonon può fare a meno del riflesso patellare di appropriarsi dei meriti altrui. Ieri Angelaha lodatoper la sua condizione vaccinale e subito l’ex enfant prodige (in negativo) dell’Arno non si è potuto trattenere dal dichiarare: “Angeladice: quanto vorrei che suila Germania fosse come. Io dico: grazie Figliuolo, grazie. Ricorderemo il 2021 come l’anno della svolta: ne valeva la pena”.COPIONE. Intantoè solo al quarto posto con una percentuale del 76,67% preceduta dal Portogallo (86,67%), Malta (83,79%) e Spagna (79,42%) – elaborazione Agenas – mentre ai tempi del governo2 ...

