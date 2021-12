Il Milan si tuffa sul mercato | i due nomi per l’assalto scudetto | difensore + attaccante

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ilè tornato in testa alla classifica del campionato di Serie A e l’intenzione è quella di lottare fino alla fine per la vittoria dello. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria in campionato contro la Salernitana, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Kessie e Saelemakers. La rosa è sicuramente forte, ma nelle ultime partite sono emersi alcuni problemi. In difesa si è fatto male Kjaer, l’infortunio è grave e il calciatore non potrà più scendere in campo fino al termine della stagione. In attacco si devono registrare i problemi di Giroud e Ibrahimovic, ilsi è messo alla ricerca di ungiovane. In difesa si preannuncia un testa a testa tra Milenkovic della Fiorentina e Luiz Felipe della Lazio, con il primo in testa nelle preferenze del club rossonero. Per ...