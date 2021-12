Giuseppe Conte candidato alla Camera con le suppletive di Roma? La mossa del PD per la partita del Quirinale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le indiscrezioni di queste ore riportano della possibilità che Giuseppe Conte si candidi alle elezioni suppletive di Roma, la casella lasciata libera da Roberto Gualtieri dopo la nomina a sindaco di Roma. Sarebbe questa la mano offerta dal Partito Democratico al leader del Movimento 5 Stelle, una strategia scelta da Enrico Letta per diverse ragioni. In primis cementerebbe l’alleanza tra PD e pentastellati, di cui Conte è il garante da parte 5 Stelle anche se indebolito dalle correnti interne al Movimento. Anche per questo sarebbe auspicabile, si ragiona al Nazareno, avere il leader alleato dentro il Parlamento in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, una partita che rischia di essere particolarmente insidiosa. Giuseppe ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le indiscrezioni di queste ore riportano della possibilità chesi candidi alle elezionidi, la casella lasciata libera da Roberto Gualtieri dopo la nomina a sindaco di. Sarebbe questa la mano offerta dal Partito Democratico al leader del Movimento 5 Stelle, una strategia scelta da Enrico Letta per diverse ragioni. In primis cementerebbe l’alleanza tra PD e pentastellati, di cuiè il garante da parte 5 Stelle anche se indebolito dalle correnti interne al Movimento. Anche per questo sarebbe auspicabile, si ragiona al Nazareno, avere il leader alleato dentro il Parlamento in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, unache rischia di essere particolarmente insidiosa....

SkyTG24 : “Abbiamo affrontato la pandemia a mani nude, senza evidenze scientifiche”, ha rivendicato il leader del M5s Giusepp… - SkyTG24 : Giuseppe Conte a #LiveIn2021: 'I giovani sono quelli che soffrono di più. Per questo il M5S non transigerà. Bisogna… - AnnalisaChirico : Il finanziamento pubblico per i 5Stelle segna la fine di un’epoca. Ormai è un partito come gli altri. Che il leader… - boccaloniverdi : RT @SpallinoPaolo: Conte favorevole al macellaio grillino per il Quirinale, siamo alla follia. #AdessoDIBBA #RiprendiamociIlFuturo https://… - Paola66091437 : RT @aldotorchiaro: Pare che il candidato unico del Centrosinistra per le imminenti suppletive di Roma centro sarà Giuseppe Conte. Chissà co… -