Giulia Salemi realizza un sogno di Pierpaolo Pretelli (Di domenica 5 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono andati a vedere lo spettacolo di Fiorello a Civitanova Marche: un sogno che si realizza per Pretelli Un sabato da trottola per Giulia Salemi ma tutto nel segno del lavoro e dell’amore soprattutto. La conduttrice e influencer aveva dato il buongiorno ai followers di Instagram dicendo che stava per prendere un aereo e che avrebbe raccontato tutto. Nel pomeriggio ha detto di trovarsi a Napoli. A distanza di poche ore, eccola accanto a Pierpaolo Pretelli su una macchina. I due non dicono dove sono diretti. Si scopre solo dopo che il silenzio era d’obbligo perchè l’influencer ha realizzato un sogno del fidanzato ieri ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 dicembre 2021)sono andati a vedere lo spettacolo di Fiorello a Civitanova Marche: unche siperUn sabato da trottola perma tutto nel segno del lavoro e dell’amore soprattutto. La conduttrice e influencer aveva dato il buongiorno ai followers di Instagram dicendo che stava per prendere un aereo e che avrebbe raccontato tutto. Nel pomeriggio ha detto di trovarsi a Napoli. A distanza di poche ore, eccola accanto asu una macchina. I due non dicono dove sono diretti. Si scopre solo dopo che il silenzio era d’obbligo perchè l’influencer hato undel fidanzato ieri ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Ainett Stephens, Nicolas Marselli, Lorenzo Gori e Nina Rima! Giulia Salemi e… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Mercedesz Henger e Beatrice Cossu! Giul… - _Leila_ape : Vorrei l'energia e il modo in cui ama Giulia Salemi. Dove si compra? #prelemi - 361_magazine : Un gesto d’amore unico per il suo Pierpaolo #PRELEMI #giuliasalemi #pierpaolopretelli #pretelli #salemi - karmasticazzi : Come le due Giulia salemi dovrebbero trovare un modo x distinguersi...la tiktoker dovrebbe aggiungerci il suo seco… -