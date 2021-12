Gianni Sperti per la prima volta si mostra sui social con un uomo e il web si scatena (Di domenica 5 dicembre 2021) Gianni Sperti è conosciuto da tutti per essere un noto ballerino e da diversi anni ormai opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. E’ da diverso tempo che molti telespettatori e telespettatrici si chiedono se effettivamente Gianni Sperti sia fidanzato o meno. Nello specifico pare che in molti si siano chiesti se fosse omosessuale. In realtà sembra che il noto opinionista del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, non abbia mai parlato della sua sessualità e non abbia mai rilasciato delle dichiarazioni al riguardo. Adesso però, Gianni Sperti avrebbe pubblicato un qualcosa che ha destato qualche dubbio. Sul suo profilo Instagram, infatti Gianni Sperti avrebbe pubblicato un contenuto riguardante la sua vita ... Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021)è conosciuto da tutti per essere un noto ballerino e da diversi anni ormai opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. E’ da diverso tempo che molti telespettatori e telespettatrici si chiedono se effettivamentesia fidanzato o meno. Nello specifico pare che in molti si siano chiesti se fosse omosessuale. In realtà sembra che il noto opinionista del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, non abbia mai parlato della sua sessualità e non abbia mai rilasciato delle dichiarazioni al riguardo. Adesso però,avrebbe pubblicato un qualcosa che ha destato qualche dubbio. Sul suo profilo Instagram, infattiavrebbe pubblicato un contenuto riguardante la sua vita ...

BeatriceRaviele : Gianni Sperti era la copertura di Paola Barale, che in realtà stava con Maria De Filippi. Da foti attendibili #mariadefilippi #amici20 - Francino1 : Iannone diventerà come Gianni Sperti, la caricatura di se stesso #BallandoConLeStelle - Kobalto : non sapevo che Gianni Sperti fosse omosessuale. - angelamisceo : @veronica_veve96 io invece faccio parlare Gianni sperti - stockazz : Ormai Cassano pare Tina Cipollari co Adani che fa la parte di Gianni Sperti #Cassano #Ronaldo -