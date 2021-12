George R. R. Martin non era contento della direzione di “Game of Thrones” dopo la stagione 5 (Di domenica 5 dicembre 2021) Game of Thrones ha segnato un capitolo importante della televisione, anche se ha diviso i telespettatori in due fazioni. Quando si parla de Il trono di spade c’è chi lo odia e chi lo ama, soprattutto perché in molti hanno poco apprezzato l’ultima stagione (e il finale di serie). E in questo schieramento pare che rientri anche George R. R. Martin. Lo scrittore della saga letteraria fantasy ha spiegato in più di un’occasione di avere intenzione di terminare la storia in modo diverso rispetto alla serie TV. Ma, secondo quanto riportato nel nuovo libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers di James Andrew Miller, pare che lo scrittore non fosse contento sin dalla quinta stagione. Perché George R.R. ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 dicembre 2021)ofha segnato un capitolo importantetelevisione, anche se ha diviso i telespettatori in due fazioni. Quando si parla de Il trono di spade c’è chi lo odia e chi lo ama, soprattutto perché in molti hanno poco apprezzato l’ultima(e il finale di serie). E in questo schieramento pare che rientri ancheR. R.. Lo scrittoresaga letteraria fantasy ha spiegato in più di un’occasione di avere intenzione di terminare la storia in modo diverso rispetto alla serie TV. Ma, secondo quanto riportato nel nuovo libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers di James Andrew Miller, pare che lo scrittore non fossesin dalla quinta. PerchéR.R. ...

