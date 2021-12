Genoa, Shevchenko: «Le assenze hanno pesato tanto» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le parole di Andriy Shevchenko al termine della sfida contro la Juventus del suo Genoa, nel posticipo della domenica Le parole di Andriy Shevchenko al termine della sfida contro la Juventus. Il tecnico ai microfoni di DAZN: PARTITA – «Abbiamo cercato di esserci dentro. Oggi ci siamo impegnati, ma era difficile perché abbiamo cambiato molto. Le assenze sono pesate tanto su di noi. Non abbiamo creato nulla, ma nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più». MODULO – «Ora abbiamo deciso di fare così, i giocatori sono questi. Non riusciamo a recuperare nessuno. Abbiamo perso giocatori importanti come Rovella, Sturaro e Badelj. Vediamo domani se qualcuno rientra, poi iniziamo a pensare al derby cercando di fare il massimo». MANCATI MIGLIORAMENTI – «Abbiamo provato a parlare con gli attaccanti. Qualche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le parole di Andriyal termine della sfida contro la Juventus del suo, nel posticipo della domenica Le parole di Andriyal termine della sfida contro la Juventus. Il tecnico ai microfoni di DAZN: PARTITA – «Abbiamo cercato di esserci dentro. Oggi ci siamo impegnati, ma era difficile perché abbiamo cambiato molto. Lesono pesatesu di noi. Non abbiamo creato nulla, ma nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più». MODULO – «Ora abbiamo deciso di fare così, i giocatori sono questi. Non riusciamo a recuperare nessuno. Abbiamo perso giocatori importanti come Rovella, Sturaro e Badelj. Vediamo domani se qualcuno rientra, poi iniziamo a pensare al derby cercando di fare il massimo». MANCATI MIGLIORAMENTI – «Abbiamo provato a parlare con gli attaccanti. Qualche ...

