Francia, scontri al comizio di Zemmour. Il candidato di estrema destra ferito a un polso – I video

Eric Zemmour, il candidato di estrema destra alle elezioni presidenziali del 2022 in Francia, è stato ferito a un polso da un uomo subito prima che salisse sul palco del suo primo meeting elettorale a Villepinte, nella banlieue di Parigi. A darne notizia è l'Afp, aggiungendo che i medici gli hanno dato 9 giorni di prognosi. Secondo il portavoce del suo nuovo partito, Reconquête (Riconquista, ndr), Zemmour starebbe valutando l'ipotesi di sporgere denuncia.

Il comizio

Oggi, 5 dicembre, a Parigi si è tenuto il primo comizio elettorale nel Palazzo delle Esposizioni di Villepinte. Un appuntamento che ha attirato migliaia di militanti: gli organizzatori parlano di 19.000 persone.

