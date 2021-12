“Fastidio muscolare”: Napoli, l’ennesimo infortunio che fa tremare Spalletti (Di domenica 5 dicembre 2021) Non solo la sconfitta per il Napoli di Luciano Spalletti. Il match con l’Atalanta ha portato l’ennesimo infortunio, si ferma anche Lobotka. Nell’anticipo serale di Serie A il Napoli ha perso il primato in campionato. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti non solo hanno perso contro l’Atalanta ma hanno avuto l’ennesimo infortunio di questa stagione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 dicembre 2021) Non solo la sconfitta per ildi Luciano. Il match con l’Atalanta ha portato, si ferma anche Lobotka. Nell’anticipo serale di Serie A ilha perso il primato in campionato. Gli azzurri guidati da Lucianonon solo hanno perso contro l’Atalanta ma hanno avutodi questa stagione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Fastidio muscolare Infortunio Lobotka: arriva il primo bollettino medico Lobotka in Napoli - Atalanta , si è fermato per infortunato ed il primo referto è ' fastidio muscolare '. Al termine della partita anche Luciano Spalletti ha parlato dell'infortunio dello slovacco: ' ...

Il dentista fa sempre male Lobotka deve uscire per un fastidio muscolare, entra Demme (55') e non è la stessa cosa. Cala Zielinski. Contemporaneamente, c'è IIicic per Pessina. E l'Atalanta ha iniziato il secondo tempo con ...

