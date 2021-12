Dzeko, il cuore resta a Roma: in campo all'Olimpico con parastinchi giallorossi (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma - Uno striscione dei Romanisti per ringraziarlo per i 119 gol segnati in sei stagioni, i fischi dell'Olimpico durante la partita, ma anche la gratitudine di Edin Dzeko per tanti anni vissuti ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021)- Uno striscione deinisti per ringraziarlo per i 119 gol segnati in sei stagioni, i fischi dell'durante la partita, ma anche la gratitudine di Edinper tanti anni vissuti ...

Advertising

MarcoReNer_azz : Ho un sogno nel cuore. Il mio attacco per il prossimo anno: Lautaro Martinez detto Toro, Joaquin Correa detto Tucu,… - sportli26181512 : Dzeko, il cuore resta a Roma: in campo all’Olimpico con parastinchi giallorossi: Il centravanti bosniaco non diment… - kikiejiji : Dzeko siccome t’ho sempre difeso e amato te lo posso dire si cuore: vammorìammazzato ?? te e tutta la bosnia - GiuseppeCarosi : Ecco la pugnalata al cuore #dzeko #romainter - CUCS_ : Dzeko torna da ex e spero che non si ripeta la solita 'regola'.. Formazione 'alternativa' per forza di cose che sap… -