DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | incidente tra Hamilton e Verstappen!

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMAX VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE OGGI SE… TUTTE LE COMBINAZIONI 40° giro/50 Questo invece il tamponamento. LAP 38/50 MAX AND LEWIS COLLIDE! Verstappen is instructed to give the place to, but they make contact #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5,40° giro/50 Questo il momento in cui Verstappen ha tagliato la strada anel tentativo di sorpasso da parte del britannico in fondo al rettilineo. LAP 37/50tries to send one around the outside of Verstappen, but they both go wide!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/KJ0DJ721tj — Formula 1 (@F1) December 5,39° giro/50ha la macchina danneggiata, ma sembra poter proseguire. ...