Cosa hai detto? Non te lo permetto Veronica Peparini sbotta con la Celentano | caos in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021) Scontro durissimo trae Alessandraad Amici su Canale 5. La maestra di danza, che raramente alza i toni in trasmissione, questa volta non ha potuto trattenersi. A farla infuriare sono state le parole della collega dopo l'esibizione di Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro. La, infatti, hache la ballerina può brillare solo in quello stile e che si aspettava di più. La, allora, è intervenuta sottolineando come lanon capisca niente di hip hop. A quel punto la maestra di danza classica ha accusatodi dire cose che non stanno né in cielo né in terra. "Finché rimani nella danza ci sto. Ma se dici questo non te lo. Perché quello che ho ...