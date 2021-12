Coppa Davis 2021, Russia-Croazia 1-0: Andrey Rublev conferma il pronostico con Borna Gojo e regala a Medvedev il match point (Di domenica 5 dicembre 2021) Strada in discesa per la Federazione Russa. Nel primo match della finale di Coppa Davis 2021 alla Caja Magica di Madrid Andrey Rublev rispetta il pronostico contro Borna Gojo, mettendo a segno il primo punto contro la Croazia per portarsi a Mosca la terza insalatiera della loro storia. Al numero 5 del mondo è bastato il punteggio di 6-4 7-6 per poter esultare, senza mettere in mostra la forma scintillante della sfida di ieri con Dominik Koepfer, ma è stato abbastanza per piegare l’eroe di questa Davis, che quest’oggi era di fronte a un compito assolutamente proibitivo. Ora la racchetta passa a Daniil Medvedev e Marin Cilic, con il numero 2 delle classifiche mondiali che può chiudere i ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Strada in discesa per la Federazione Russa. Nel primodella finale dialla Caja Magica di Madridrispetta ilcontro, mettendo a segno il primo punto contro laper portarsi a Mosca la terza insalatiera della loro storia. Al numero 5 del mondo è bastato il punteggio di 6-4 7-6 per poter esultare, senza mettere in mostra la forma scintillante della sfida di ieri con Dominik Koepfer, ma è stato abbastanza per piegare l’eroe di questa, che quest’oggi era di fronte a un compito assolutamente proibitivo. Ora la racchetta passa a Daniile Marin Cilic, con il numero 2 delle classifiche mondiali che può chiudere i ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - TennisWorldit : Coppa Davis 2022, sorteggio alla portata per l’Italia. Assegnate le wild card - VinceMartucci : a wimbledon, cilic era avanti due set a zero, poi ha perso in cinque contro medvedev: in questo secondo singolare d… - OA_Sport : Andrey Rublev rispetta il pronostico con Borna Gojo, ora Daniil Medvedev può chiudere i conti per la Davis - sportface2016 : #CoppaDavis, un grande Borna #Gojo si batte con onore ma alla fine si arrende in due set contro Andrey #Rublev: la… -