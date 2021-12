Cagliari, Mazzarri: 'Stiamo crescendo: la strada è quella giusta' (Di domenica 5 dicembre 2021) Cagliari - Walter Mazzarri mostra fiducia alla vigilia di Cagliari - Torino . Il tecnico rossoblù ha visto molto passi avanti da parte dei suoi ragazzi nelle ultime settimane: " Stiamo crescendo - ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021)- Waltermostra fiducia alla vigilia di- Torino . Il tecnico rossoblù ha visto molto passi avanti da parte dei suoi ragazzi nelle ultime settimane: "- ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri: 'Prendiamo troppi gol. Strootman non si è allenato' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari: Mazzarri, Toro grandi ricordi ma noi dobbiamo salvarci 'Siamo in credito con la fortuna: meritavamo 4-5 punti in più' - glooit : Cagliari: Mazzarri, Toro grandi ricordi ma noi dobbiamo salvarci leggi su Gloo - infoitsport : Cagliari, Mazzarri: “Concediamo troppo. Dobbiamo migliorare” - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri: 'Stiamo crescendo: la strada è quella giusta': Il tecnico: 'Un plauso ai ragazzi che hanno scel… -