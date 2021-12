Anteprima under 30 della Scala 2021, a tu per tu (da imbucata) con i giovani tra pagelle e vestiti rubati: “Maneskin vs Macbeth? Ecco chi vince” (Di domenica 5 dicembre 2021) Meglio un concerto dei Måneskin o il Macbeth di Verdi? Infiltrata, imbucata, camuffata da under30 spero di fare la domanda giusta ai ragazzi e ragazze che già in metropolitana si riconoscono. Papillon, abito lungo, pochette, mascherina nera o con paillette. Stanno andando alla serata del 4 dicembre, quella che il teatro alla Scala riserva a chi ha meno di 30 anni prima dell’apertura ufficiale della stagione, a Sant’Ambrogio. La risposta: “Ovvio. La prima della Scala vince. Anzi. La primina. I Måneskin li puoi vedere in tante occasioni. L’opera che inaugura la stagione scaligera solo una volta all’anno. Se ce la fai a prendere i biglietti. È un’esperienza assoluta”. Non me l’aspettavo. Non solo mi sento boomer. Ma boomer al contrario. Cerco di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Meglio un concerto dei Måneskin o ildi Verdi? Infiltrata,, camuffata da30 spero di fare la domanda giusta ai ragazzi e ragazze che già in metropolitana si riconoscono. Papillon, abito lungo, pochette, mascherina nera o con paillette. Stanno andando alla serata del 4 dicembre, quella che il teatro allariserva a chi ha meno di 30 anni prima dell’apertura ufficialestagione, a Sant’Ambrogio. La risposta: “Ovvio. La prima. Anzi. La primina. I Måneskin li puoi vedere in tante occasioni. L’opera che inaugura la stagione scaligera solo una volta all’anno. Se ce la fai a prendere i biglietti. È un’esperienza assoluta”. Non me l’aspettavo. Non solo mi sento boomer. Ma boomer al contrario. Cerco di ...

