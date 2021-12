Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale trovato i nostri frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione emergenza covid per un vaccinato rispetto ad un vaccinato da meno di 5 mesi il rischio è di 10 volte maggiore di ricovero 16 volte maggiore di terapia intensiva e nove volte maggiore di morte sono che oggi l’istituto superiore di sanità Inserisci un report settimanale steso sul epidemia in Italia negli ultimi 30 giorni rileva il documento diffuso si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non Vaccina Inoltre calcolato il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati 262 ricoveri per 100.000 abitanti evidenzia come questo sia Circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi che sono 39 X 100006 volte più alto rispetto ai fatti narrati con ciclo completo da oltre 5 mesi 43 ricoveri per 100.000 ...