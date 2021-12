Sorpreso a rubare nel supermercato, scatta l’arresto (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato, nell’ambito di intensificati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere, ha tratto in arresto R.F., di anni 38, pregiudicato, Sorpreso in possesso di merce varia appena rubata in differenti esercizi commerciali della zona orientale di Salerno. In particolare, i poliziotti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nello svolgimento dei normali servizi di controllo del territorio, nel transitare in questa via S. Leonardo, all’altezza del supermercato Pick-Up, ha notato R.F. che, alla vista degli agenti, ha cercato di occultare qualcosa all’interno del giubbino che indossava e ha tentato di allontanarsi per evitare il controllo. Fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di merce che, poco prima, aveva sottratt0 da alcuni esercizi commerciali della zona. L’Autorità ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato, nell’ambito di intensificati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere, ha tratto in arresto R.F., di anni 38, pregiudicato,in possesso di merce varia appena rubata in differenti esercizi commerciali della zona orientale di Salerno. In particolare, i poliziotti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nello svolgimento dei normali servizi di controllo del territorio, nel transitare in questa via S. Leonardo, all’altezza delPick-Up, ha notato R.F. che, alla vista degli agenti, ha cercato di occultare qualcosa all’interno del giubbino che indossava e ha tentato di allontanarsi per evitare il controllo. Fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di merce che, poco prima, aveva sottratt0 da alcuni esercizi commerciali della zona. L’Autorità ...

