Sci, a Lake Louise Goggia vince la quinta discesa libera di fila in Coppa. Distacchi irreali alle rivali, superato l'infortunio che le fece perdere i Mondiali di PAOLO GRILLI

Ultime Notizie dalla rete : Sofia vera Sofia vera dominatrice Trionfo dopo l'incubo Sci, a Lake Louise Goggia vince la quinta discesa libera di fila in Coppa. Distacchi irreali alle rivali, superato l'infortunio che le fece perdere i Mondiali di PAOLO GRILLI

Goggia domina in discesa, 12° successo a Lake Louise LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia fa un altro sport a Lake Louise e si prende di forza la discesa libera sulla pista canadese. Un successo mai in discussione quello della bergamasca, ora ...

