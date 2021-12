Roma-Inter, i tifosi giallorossi ringraziano Dzeko: all’Olimpico striscione dedicato al bosniaco (Di sabato 4 dicembre 2021) Edin Dzeko torna all’Olimpico per la prima volta da avversario della Roma. L’attaccante bosniaco, che ora veste la maglia dell’Inter, ha ricevuto una bella accoglienza da parte dei suoi ex tifosi che gli hanno dedicato uno striscione di ringraziamento per quanto fatto nella Capitale e, soprattutto, per la professionalità dimostrata negli anni. Al momento, dunque, i rapporti tra Dzeko e il pubblico giallorosso sembrano essere piuttosto sereni, ma ci sono novanta minuti da giocare e non si può dare mai nulla per scontato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Edintornaper la prima volta da avversario della. L’attaccante, che ora veste la maglia dell’, ha ricevuto una bella accoglienza da parte dei suoi exche gli hannounodi ringraziamento per quanto fatto nella Capitale e, soprattutto, per la professionalità dimostrata negli anni. Al momento, dunque, i rapporti trae il pubblico giallorosso sembrano essere piuttosto sereni, ma ci sono novanta minuti da giocare e non si può dare mai nulla per scontato. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #RomaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - OfficialASRoma : Sarà il #RomaInter numero ?? considerando tutte le competizioni 10 statistiche in vista del match, presentato da… - __Ssam_7 : CIALDAAAAAAAAAAAAAAA TI AMOOOOOOO #Inter #RomaInter #Roma #SerieATIM #IMInter #amala - HilmiHashmi_37 : RT @Masrawysat3: Serie A Inter Milan vs Roma 7E 11154 V 7200 service_MENA__02 4:2:2 #CW: E1 DF 16 D6 4A 62 AB 57 -