Rissa nel centro storico, per un 20enne Piazza Piano di Corte vietata per 2 anni (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Divieto di accesso del Questore ai locali di Piazza Piano di Corte per un ventenne di Benevento. I fatti risalgono al 22 settembre scorso, quando per futili motivi, in Piazza Piano di Corte, F.C., 20enne beneventano, aveva sferrato un violento pugno ad un coetaneo che, per effetto del trauma subito, era stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale San Pio di Benevento e lì ricoverato per 5 giorni, in coma farmacologico, in pericolo di vita, presso il reparto di rianimazione. Sul posto era intervenuto personale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento, che aveva proceduto alle relative indagini; all’esito degli accertamenti, il ventenne era stato deferito alla Procura della Repubblica di Benevento per lesioni gravissime e poi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Divieto di accesso del Questore ai locali didiper un ventenne di Benevento. I fatti risalgono al 22 settembre scorso, quando per futili motivi, indi, F.C.,beneventano, aveva sferrato un violento pugno ad un coetaneo che, per effetto del trauma subito, era stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale San Pio di Benevento e lì ricoverato per 5 giorni, in coma farmacologico, in pericolo di vita, presso il reparto di rianimazione. Sul posto era intervenuto personale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento, che aveva proceduto alle relative indagini; all’esito degli accertamenti, il ventenne era stato deferito alla Procura della Repubblica di Benevento per lesioni gravissime e poi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rissa nel centro storico, per un 20enne Piazza Piano di Corte vietata per 2 anni ** - danstellina : @Ordoliberal_ @ilsabino1994 @gualtierieurope Quello che non si può smentire e che nel pd romano c'è una guerra tra… - GenovaQuotidian : Rissa nel bar di via Venezia, il Questore chiude il locale - mogliedistiles : RT @yeturikuzi: @Nicolas_Maupas poi mi spieghi in che modo hai preso la vespa e comprato un biglietto per andare a glasgow dopo aver fatto… - spallettiano : RT @Lazurismo: rissa nel loserpool twitter spiaze per quelli che non ci sono -