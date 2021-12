Psg, Donnarumma: “Navas? Non c’è il minimo conflitto tra noi, siamo amici” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non c’è il minimo conflitto” tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Lo ha detto proprio il portiere italiano, che in un’intervista a France Football ha parlato appunto del rapporto con il collega e compagno di squadra al Paris Saint-Germain. “siamo amici, tutto va bene tra noi – ha detto Donnarumma -. Keylor ed io siamo uniti, come tutto lo spogliatoio. Non c’è il minimo conflitto, siamo due ragazzi tranquilli e rispettosi“. “Succede che le persone parlino e inizino a immaginare situazioni strane, ma non corrispondono alla realtà” ha aggiunto l’ex Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non c’è il” tra Gianluigie Keylor. Lo ha detto proprio il portiere italiano, che in un’intervista a France Football ha parlato appunto del rapporto con il collega e compagno di squadra al Paris Saint-Germain. “, tutto va bene tra noi – ha detto-. Keylor ed iouniti, come tutto lo spogliatoio. Non c’è ildue ragazzi tranquilli e rispettosi“. “Succede che le persone parlino e inizino a immaginare situazioni strane, ma non corrispondono alla realtà” ha aggiunto l’ex Milan. SportFace.

