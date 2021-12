Presidente della Repubblica | Salvini | “Non è scritto da nessuna parte che debba per forza essere vicino alla sinistra”

(Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA –, interviene il leaderLega Matteo. Ecco cosa afferma il ‘Capitano’ sui social: “Per la scelta del prossimonon sono tollerabili pregiudizi o esclusioni: è incredibile che certavoglia imporre ordini e veti al centrodestra. La sovranità appartiene al popolo e non ai salotti radical L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Draghi al Quirinale: “Molto dipende dalle sue ambizioni” Meloni sul capo dello stato: “Dovràamicocostituzione” Berlusconi al Quirinale, per la Gelmini sarebbe una ...

Advertising

matteosalvinimi : Per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica non sono tollerabili pregiudizi o esclusioni: è incredibile… - SkyTG24 : 'Le giovani generazioni hanno dimostrato un senso di responsabilità incredibile', #LiveIn2021 si apre con il saluto… - fattoquotidiano : Mamma Casellati l’ha fatto di nuovo. I percorsi della presidente del Senato si sono ancora incrociati con quelli de… - tisvampu : L'ho detto molto tempo fa e lo ribadisco Rosy Bindi Presidente della Repubblica sarebbe una sincera custode della c… - kiara86769608 : @IlConteIT @MPenikas @is_amazon @APatrignan @Gio2020Gio @SonoStefanoIT @NapolitanoIda @ferrandomau @giuno55… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della

Money.it

... cari alla destra, dell'immigrazione esicurezza. La governatrice ha promesso, se eletta, di "rompere" con le politiche centriste delMacron e ha affermato che la sua prima azione ...Pronta la rispostashowgirl, che ha tuonato sui suoi ex: 'Non è colpa mia se ho trovato prima ... è entrato nel Consiglio comunale di Lecce con 533 preferenze ed è stato eletto vice...ROMA – Presidente della Repubblica, interviene il leader della Lega Matteo Salvini. Ecco cosa afferma il ‘Capitano’ sui social: “Per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica non sono ...La recensione di Hellbound, il nuovo successo coreano di Netflix tratta dalla webtoon ideata e diretta dal regista di Train to Busan ...