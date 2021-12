Pallone d’Oro a Messi, Cassano: “Lo scandalo è averlo dato a Cannavaro e non a Maldini” (Di sabato 4 dicembre 2021) La vittoria di Leo Messi del Pallone d’Oro è ancora tema di dibattito. A tornare sull’argomento anche Antonio Cassano ai microfoni della Bobo Tv: “Lo abbiamo detto spesso qui, e lo ha detto Messi sul palco davanti a migliaia di persone ritirando il Pallone d’Oro: a Lewandowski deve essere dato il premio del 2020. Detto questo, ho sentito e letto come l’aver dato il Pallone d’Oro a Messi quest’anno sia stato uno scandalo, ma io dico che gli scandali sono altri. Come ad esempio averlo dato a Sammer e Cannavaro, e non a Maldini. Sammer e Cannavaro hanno fatto un mese bene e hanno vinto. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) La vittoria di Leodelè ancora tema di dibattito. A tornare sull’argomento anche Antonioai microfoni della Bobo Tv: “Lo abbiamo detto spesso qui, e lo ha dettosul palco davanti a migliaia di persone ritirando il: a Lewandowski deve essereil premio del 2020. Detto questo, ho sentito e letto come l’averilquest’anno sia stato uno, ma io dico che gli scandali sono altri. Come ad esempioa Sammer e, e non a. Sammer ehanno fatto un mese bene e hanno vinto. ...

