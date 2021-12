(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle ore 13’00 di oggi 4 dicembre, è intervenuta sulla SS 164 AL Km. 40,700, in località, per recuperare undi 79 anni, originario di, caduto nel letto del fiume Calore. La squadra in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, ha recuperato l’affidandola ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Montemarano, uomo disperso salvato in Valle della Spina ** -

Ultime Notizie dalla rete : Montemarano uomo

Retesei

L'è stato denunciato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella per ... Il controllo dei carabinieri È accaduto nella serata di ieri a. Il giovane, nel corso ...... in località 'San Marco', venivano sorpresi mentre esercitavano attività venatoria in area inclusa nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Piacentini, tra i Comuni die Volturara ...La nuova presidente della Scabec è Assunta Tartaglione, avvocato civilista, ex parlamentare e segretario regionale del PD ...