Milan-Salernitana 2-0: tutto facile per i ragazzi di Pioli a San Siro (Di sabato 4 dicembre 2021) tutto molto facile per i meneghini che, in casa, riescono a far valere il maggior tasso tecnico ai danni dei campani e portano a casa tre punti importantissimi. Adesso, i rossoneri si sederanno comodamente in poltrona per assistere ai due big-match di questo sabato (Roma-Inter e Napoli-Atalanta) che riscriveranno la parte altissima della classifica. Ecco cosa è successo in Milan-Salernitana. Milan-Salernitana senza storie: i rossoneri segnano e poi amministrano Stefano Pioli nuovamente primo in classifica in Serie A. Attendendo la sfida del Napoli contro l’Atalanta, ovviamente. Non c’è stata storia in questo match, con un Milan che è entrato in campo sicuro e convinto di poter pervenire alla vittoria in modo piuttosto semplice al cospetto di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)moltoper i meneghini che, in casa, riescono a far valere il maggior tasso tecnico ai danni dei campani e portano a casa tre punti importantissimi. Adesso, i rossoneri si sederanno comodamente in poltrona per assistere ai due big-match di questo sabato (Roma-Inter e Napoli-Atalanta) che riscriveranno la parte altissima della classifica. Ecco cosa è successo insenza storie: i rossoneri segnano e poi amministrano Stefanonuovamente primo in classifica in Serie A. Attendendo la sfida del Napoli contro l’Atalanta, ovviamente. Non c’è stata storia in questo match, con unche è entrato in campo sicuro e convinto di poter pervenire alla vittoria in modo piuttosto semplice al cospetto di una ...

