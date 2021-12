Milan-Salernitana 2-0, rossoneri primi in classifica (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Milan batte 2-0 la Salernitana nel primo anticipo della 16esima giornata della Serie A e torna al primo posto, da solo, in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta. I rossoneri archiviano la pratica con i campani, fanalino di coda, in meno di 20 minuti. La formazione allenata da Pioli sblocca il risultato al 5? con Kessie, che gira di sinistro il cross basso di Leao: 1-0. Il raddoppio arriva al 17? con Saelemaekers. Il belga riceve palla nella zona destra dell’area di rigore, si accentra e incrocia di sinistro: 2-0, game over. Il successo consente al Milan di salire a 38 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sul Napoli che stasera riceve l’Atalanta nel big match della giornata. LA PARTITA – Al 5? accelerazione di Leao che va sul fondo e mette al centro un rasoterra che trova Kessié pronto a incrociare sul palo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilbatte 2-0 lanel primo anticipo della 16esima giornata della Serie A e torna al primo posto, da solo, in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta. Iarchiviano la pratica con i campani, fanalino di coda, in meno di 20 minuti. La formazione allenata da Pioli sblocca il risultato al 5? con Kessie, che gira di sinistro il cross basso di Leao: 1-0. Il raddoppio arriva al 17? con Saelemaekers. Il belga riceve palla nella zona destra dell’area di rigore, si accentra e incrocia di sinistro: 2-0, game over. Il successo consente aldi salire a 38 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sul Napoli che stasera riceve l’Atalanta nel big match della giornata. LA PARTITA – Al 5? accelerazione di Leao che va sul fondo e mette al centro un rasoterra che trova Kessié pronto a incrociare sul palo ...

