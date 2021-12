Milan | piace Bremer per sostituire Kjaer | anche il Napoli su di lui

Advertising

AlfredoPedulla : Mi piace sempre citare le fonti, questione di correttezza: #Lucumí accostato al #Milan è della #Gazzetta di stamatt… - intersabri : @H0PESTR0M No ma poi a che pro? Nn ha mica detto cose contro il milan Martinez. Se x lui il campo é pessimo nn vedo… - mrbeaninterista : Gasa. Questo e' al Milan da 5 mesi e e' andato dietro a Calhanoglu dopo l'esultanza e ora fa questa frecciatina. Mi… - GIUSPEDU : RT @AlfredoPedulla: Mi piace sempre citare le fonti, questione di correttezza: #Lucumí accostato al #Milan è della #Gazzetta di stamattina.… - Frances13758250 : RT @SimoneCristao: Più passano le partite e più mi piace (e penso renda anche meglio) il #Milan con un attaccante tattico di manovra Consi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan piace

Pianeta Milan

...per il rossonero nella sfida trae Salernitana attualmente in corso al MeazzaIlvince e ... ? Cryboy (@Angelodl002) December 4, 2021 Leao non miper niente l atteggiamento che sta ...... l'attaccante argentinoda tempo a Juventus e Roma e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia. Ascolta 'Psg, in 5 pronti a lasciare il club: quante occasioni per Juve, Inter e' su ...ROMA, 04 DIC - Il Milan ha battuto la Salernitana 2-0 nel primo incontro della 16/a giornata del campionato si serie A, portandosi momentaneamente in testa alla classifica. Match facile per i rossoner ...Il Venezia dopo aver perso per 4-0 sul campo dell'Atalanta è chiamato a giocare un'altra partita molto impegnativa. Al "Penzo" arriva il Verona di Igor Tudor, squadra che in questa prima parte di stag ...