Manovra, “fondi per chi cambia sesso”: ritirato l’emendamento (Di sabato 4 dicembre 2021) Risorse per “il sostegno al percorso di transizione per il cambio di sesso e per l’operazione di cambio di sesso”. Era quanto prevedeva l’emendamento alla Manovra, presentato dalla senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu che, dopo le molte polemiche, ha ritirato stasera. “Una decisione – spiega – maturata anche alla luce delle difficoltà del sistema sanitario nazionale legate all’emergenza Covid-19”. “Nessuna lite all’interno del partito, ma un sano confronto e dibattito. Ringrazio per il supporto la presidente del gruppo di FI al Senato, Anna Maria Bernini – aggiunge la parlamentare azzurra -. Tengo, inoltre, a precisare che in nessuna sede ho parlato della mia come di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Risorse per “il sostegno al percorso di transizione per il cambio die per l’operazione di cambio di”. Era quanto prevedevaalla, presentato dalla senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu che, dopo le molte polemiche, hastasera. “Una decisione – spiega – maturata anche alla luce delle difficoltà del sistema sanitario nazionale legate all’emergenza Covid-19”. “Nessuna lite all’interno del partito, ma un sano confronto e dibattito. Ringrazio per il supporto la presidente del gruppo di FI al Senato, Anna Maria Bernini – aggiunge la parlamentare azzurra -. Tengo, inoltre, a precisare che in nessuna sede ho parlato della mia come di ...

fisco24_info : Manovra, 'fondi per chi cambia sesso': ritirato l'emendamento: L'annuncio del ritiro dalla senatrice di Forza Itali… - italiaserait : Manovra, “fondi per chi cambia sesso”: ritirato l’emendamento - ZenatiDavide : Manovra, “Fondi per chi cambia sesso”: l’emendamento della senatrice di Forza Italia che fa discutere: Istituire un… - LaStampa : Manovra, “Fondi per chi cambia sesso”: l’emendamento della senatrice di Forza Italia che fa discutere - LaStampa : Manovra, “Fondi per chi cambia sesso”: l’emendamento della senatrice di Forza Italia che fa discutere -