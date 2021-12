Live Roma-Inter 0-3: Calhanoglu, Dzeko e Dumfries: Mou a picco (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi la prima sfida di José Mourinho contro i suoi ex nerazzurri, anche se l'amarcord Interessa relativamente al tecnico Interista Simone Inzaghi, che guarda più... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi la prima sfida di José Mourinho contro i suoi ex nerazzurri, anche se l'amarcordessa relativamente al tecnicoista Simone Inzaghi, che guarda più...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #RomaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - infoitsport : Roma-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - cisifex28 : RT @vivoperlinter: 39' - Dumfrieeessss! L'olandese anticipa tutti di testa buttandosi dentro in area sfruttando alla perfezione l'assist a… - GiancarloGarci6 : RT @CoronaLupo: #Studenti contro il #greepaSS #Roma Live Circo Massimo Il mondo chiama #romarisponde To World #Students #RESISTENZA #NoGree… - zazoomblog : LIVE Roma-Inter 0-1 Serie A calcio in DIRETTA: Calhanoglu sblocca la partita! - #Roma-Inter #Serie #calcio… -