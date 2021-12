Lieti eventi in città, boom di nascite alla Casa di Cura Città di Aprilia: 7 bambini in 24 ore (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ boom di nascite ad Aprilia in tempi di pandemia. In 24 ore nel reparto maternità della Casa di Cura Città di Aprilia sono nati ben 7 bambini! «Contrariamente ai dati ufficiali nazionali che certificano una riduzione del tasso di natalità – commenta il primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia della Casa di Cura Città di Aprilia, il dott. Giovanni Testa – in meno di 24 ore nel nostro Punto Nascita sono venuti alla luce sette bambini. I piccoli hanno costretto a fare le ore piccole al personale in servizio nella struttura. I bimbi stanno tutti bene e sono ricoperti dalle coccole e dalle attenzioni delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) E’diadin tempi di pandemia. In 24 ore nel reparto maternità delladidisono nati ben 7! «Contrariamente ai dati ufficiali nazionali che certificano una riduzione del tasso di natalità – commenta il primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia delladidi, il dott. Giovanni Testa – in meno di 24 ore nel nostro Punto Nascita sono venutiluce sette. I piccoli hanno costretto a fare le ore piccole al personale in servizio nella struttura. I bimbi stanno tutti bene e sono ricoperti dalle coccole e dalle attenzioni delle ...

Lieti eventi in città, boom di nascite alla Casa di Cura Città di Aprilia: 7 bambini in 24 ore Il Corriere della Città

