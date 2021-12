Leclerc | ' Grazie ai meccanici Ferrari' Sainz | ' Errore pagato caro'

(Di sabato 4 dicembre 2021) 'Sono contento di partire quarto, un bel risultato per i ragazzi che malgrado il tantissimo lavoro a cui gli ho costretti fanno sempre tutto col sorriso. Sono contento di aver fatto bene per loro'. La ...

Leclerc: "Finalmente un buon giro. Dopo i problemi del Qatar, sono veramente contento di aver avuto una bella Qualifica"

Vai e vediamo che succede ?si è confermato sul giro secco: 'Finalmente un bel giro in qualifica - ha detto - specie dopo i problemi in Qatar, sono contento di aver rimesso insieme tutto. Non ...... ben due volte capace di conquistare la pole position con Charlessui circuiti cittadini di ... ma poi la pole fu di Verstappenalla Sprint Race, a Monza fu beffato Bottas , primo sia al ...Charles Leclerc ha commentato così il suo splendido quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita: “Finalmente un buon giro, normalmente sono bravo in qualifica. Ovviamente dopo i pro ...Charles Leclerc ha trovato un gran giro a Jeddah per ... Devo dire un grandissimo grazie ai ragazzi, ho dato loro moltissimo lavoro ieri, lo fanno sempre e non perdono mai il sorriso, sono ...