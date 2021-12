L’altro Edmond Dantès

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 dicembre 2021) Quella dell’imprenditore Davide Pecorelli è l’avventurosa catabasi di un uomo arreso al fallimento, quindi morto e poi misteriosamente ricomparso a distanza di otto mesi mentre navigava su un gommone fra le acque dell’isola di Montecristo, alla ricerca di un fantomatico tesoro che, nei suoi piani, gli avrebbe assicurato il riscatto. “Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto”. In effetti, la vicenda di Pecorelli gioca con l’aforisma di Alexandre Dumas, cantore a sua insaputa di questo poema contemporaneo all’insegna del grottesco, del tragico e del romantico. Il punto di partenza sta in una frase, una delle poche forse, che Pecorelli decide di confidarci con sincerità autentica, a margine di un copione che invece sembra tanto avvincente quanto già scritto e studiato. Sospira e poi si ...