Il Milan passeggia sulla Salernitana | 2-0 Kessie e Saelemaekers e primo posto momentaneo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 4 dicembre 2021) Basta un quarto d’ora alper archiviare la pratica. Un 2-0 che proietta i rossoneri al comandodella classifica, in attesa del Napoli, impegnato stasera con l’Atalanta.in vantaggio al 5? con un gol di, dopo una bellissima giocata di Leaosinistra. Il raddoppio al 15? con, con un bel sinistro a giro, dopo un bel passaggio di Brahim Diaz. Lapraticamente non si è mai vista dalle parti di Maignan. Ilha condotto in porto la gara, sprecando anche alcune opportunità per il tris nella ripresa con Diaz e Messias. Spazio anche a diverse seconde linee per il, in vista anche della sfida di Champions contro il Liverpool. Unica nota stonata ...